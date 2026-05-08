Lotería Santander, resultados del sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5069 en la noche del viernes 8 de mayo de 2026 y entregó un nuevo premio mayor multimillonario. Según la información oficial, el premio principal de $6.500 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, resultado que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia.



Premios secos destacados del sorteo 5069

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia distribución de secos en diferentes categorías, aumentando las posibilidades de ganar para los participantes del sorteo.

Recomendaciones para verificar los resultados

La entidad recordó a los jugadores la importancia de revisar cuidadosamente su billete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. También recomendó validar los resultados únicamente en canales oficiales o mediante el acta oficial del sorteo para evitar errores o inconsistencias.

Entre las principales recomendaciones están:



Verificar el número y la serie completos.

Consultar únicamente puntos autorizados.

Confirmar la información en canales oficiales de la lotería.

Próximo sorteo de la Lotería de Santander

El próximo sorteo de la Lotería de Santander está programado para el 15 de mayo de 2026, jornada en la que nuevamente miles de jugadores participarán por millonarios premios y diferentes categorías de secos.