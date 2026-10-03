Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy 3 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los chances más consultados en Antioquia y cuenta con diferentes alternativas para quienes participan en sus sorteos. Cada jugador puede escoger la modalidad que mejor se ajuste a su apuesta.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 3 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día se juega de lunes a sábado a la 1:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.

Los resultados se publican posteriormente a través de los canales autorizados y puntos de venta, donde los participantes pueden comprobar la información de sus tiquetes.

Publicidad

Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras que el participante decida seleccionar:



4 cifras directo (superpleno): las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden. 4 cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar el orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): se debe acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

Publicidad

El valor mínimo para participar en el Paisita Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $25.000.

El jugador puede escoger entre las diferentes modalidades disponibles y definir el monto de su apuesta dentro de estos límites.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Publicidad

Para reclamar un premio se debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos pueden variar según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una fecha de expedición no superior a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Es importante conservar el tiquete en buenas condiciones y verificar la información antes de realizar cualquier trámite para solicitar el pago. El Paisita Día mantiene una presencia importante en Antioquia y ofrece diferentes modalidades para participar en sus sorteos.