Chontico Día hoy, resultado del último sorteo sábado 3 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. El juego cuenta con diferentes modalidades para quienes buscan acertar números de una a cuatro cifras.

Resultado del Chontico Día hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 3 de octubre de 2026 es el 3007 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3007

Dos últimas cifras: 07

Tres últimas cifras: 007

La quinta: 1

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, que permiten participar con diferentes cantidades de cifras y elegir entre jugadas directas o combinadas.



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque aparezcan en un orden diferente.

las cuatro cifras deben coincidir, aunque aparezcan en un orden diferente. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras sin importar su orden.

se deben acertar las últimas tres cifras sin importar su orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

El valor mínimo para participar en el Chontico Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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El jugador puede escoger la modalidad de su preferencia y definir cuánto desea apostar dentro de los valores establecidos.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

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Para reclamar un premio es necesario presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, junto con el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos pueden cambiar dependiendo del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica.

se debe presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos requeridos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos requeridos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Chontico Día mantiene una presencia importante en el Valle del Cauca y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos.