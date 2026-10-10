Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 10 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los chances más consultados en Antioquia. Este juego de suerte y azar ofrece diferentes modalidades de apuesta para quienes buscan acertar números de una a cuatro cifras.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día se juega de lunes a sábado a la 1:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.

Después de la extracción, los resultados se publican mediante los canales autorizados y los puntos de venta, donde los participantes pueden consultar la información y verificar sus tiquetes.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día cuenta con varias modalidades de apuesta, que se diferencian por la cantidad de cifras seleccionadas y el orden en que deben coincidir con el resultado.



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.

se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): se debe acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

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El valor mínimo para jugar el Paisita Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $25.000.

Los participantes pueden escoger la modalidad que prefieran y definir el monto de la apuesta dentro de estos límites.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT : además de los documentos requeridos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

: además de los documentos requeridos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Paisita Día mantiene una presencia importante en Antioquia y ofrece diferentes modalidades para quienes participan en sus sorteos.