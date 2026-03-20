Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en Antioquia. A diario, miles de jugadores están atentos a los resultados para verificar si su número resultó ganador, lo que lo posiciona como una de las opciones preferidas dentro de este tipo de juegos.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 20 de marzo 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la puntualidad del sorteo y la rapidez con la que se dan a conocer los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite una participación constante.
Los horarios oficiales son:
Tras la realización del sorteo, los resultados se publican en canales oficiales y puntos de venta autorizados, facilitando a los jugadores la verificación inmediata de sus apuestas.
El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir según sus preferencias y el nivel de riesgo que deseen asumir. Cada opción cuenta con probabilidades distintas y premios que varían de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas.
Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Esta variedad permite a los apostadores optar por premios más altos o por alternativas con mayores probabilidades de acierto.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.
Para reclamar el dinero, es necesario presentar:
Los requisitos varían dependiendo del monto ganado:
De esta manera, el proceso de cobro se ajusta al valor del premio, garantizando controles y mayor seguridad para los ganadores.