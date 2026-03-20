Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en Antioquia. A diario, miles de jugadores están atentos a los resultados para verificar si su número resultó ganador, lo que lo posiciona como una de las opciones preferidas dentro de este tipo de juegos.



Número ganador del Paisita Día hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 20 de marzo 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la puntualidad del sorteo y la rapidez con la que se dan a conocer los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite una participación constante.

Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Tras la realización del sorteo, los resultados se publican en canales oficiales y puntos de venta autorizados, facilitando a los jugadores la verificación inmediata de sus apuestas.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir según sus preferencias y el nivel de riesgo que deseen asumir. Cada opción cuenta con probabilidades distintas y premios que varían de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite a los apostadores optar por premios más altos o por alternativas con mayores probabilidades de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.



Documentos básicos

Para reclamar el dinero, es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Los requisitos varían dependiendo del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación anterior junto con una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el proceso de cobro se ajusta al valor del premio, garantizando controles y mayor seguridad para los ganadores.