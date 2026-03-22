Paisita Día: resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos más tradicionales en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre está ligado a la cultura paisa, y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que lo convierte en una referencia diaria para miles de apostadores.



Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 22 de marzo de 2026 es el xxxx.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Día a día, quienes participan siguen atentos a los resultados para verificar si resultaron ganadores.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse poco después de cada sorteo en los canales oficiales.



Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero existen requisitos básicos que deben cumplirse en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

