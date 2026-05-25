Paisita Día, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

El sorteo del chance Paisita Día continúa siendo uno de los más seguidos por los colombianos, especialmente por los jugadores de Antioquia que diariamente consultan los resultados oficiales para conocer si obtuvieron algún premio.

Este juego de azar se realiza todos los días después del mediodía y se ha convertido en una de las opciones preferidas gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a la posibilidad de participar con montos económicos.

Resultado del Paisita Día hoy, lunes 25 de mayo de 2026

El número ganador del sorteo Paisita Día de este lunes 25 de mayo de 2026 fue el (en minutos). La organización invitó a los jugadores a verificar sus tiquetes en puntos autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador del Paisita Día



Número ganador: (en minutos).

Dos últimas cifras: (en minutos).

Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: (en minutos).

La quinta: (en minutos).

Horario del sorteo Paisita Día

Los sorteos del Paisita Día se realizan todos los días en horarios ya establecidos, permitiendo que los apostadores conozcan rápidamente los resultados oficiales.



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Tras cada sorteo, los números ganadores son difundidos por canales oficiales y establecimientos autorizados.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

El juego se caracteriza por su facilidad de acceso, ya que permite realizar apuestas desde montos bajos. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad elegida.

Modalidades de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.

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Cuánto cuesta apostar en Paisita Día

El Paisita Día permite realizar apuestas accesibles para distintos tipos de jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado. Sin embargo, existen algunos documentos básicos que siempre deben presentarse:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, con fecha máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios y múltiples formas de apostar, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más consultados por quienes buscan probar suerte en Colombia.