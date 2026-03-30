Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 30 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas lo integran a su rutina diaria. Su facilidad de participación y variedad de modalidades lo convierten en una opción atractiva para distintos tipos de jugadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 30 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:
Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si resultaron ganadores.
El Paisita Día permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para una amplia audiencia. Para ganar, es fundamental que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras según la modalidad seleccionada.
El juego ofrece diferentes formas de apostar:
El cobro de premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos se exige la presentación de documentos básicos:
Documentos obligatorios:
Según el valor del premio: