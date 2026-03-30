Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas lo integran a su rutina diaria. Su facilidad de participación y variedad de modalidades lo convierten en una opción atractiva para distintos tipos de jugadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 30 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A qué hora juega Paisita Día

Los sorteos de Paisita Día se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si resultaron ganadores.



Cómo se juega el chance

El Paisita Día permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para una amplia audiencia. Para ganar, es fundamental que el número elegido coincida exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras según la modalidad seleccionada.

El juego ofrece diferentes formas de apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios depende del monto ganado, aunque en todos los casos se exige la presentación de documentos básicos:

Documentos obligatorios:



Tiquete original sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el valor del premio:

