Paisita Día, resultado del último sorteo hoy, martes 14 de abril de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, con alta participación en el departamento de Antioquia.



Resultado del Paisita Día hoy, martes 14 de abril de 2026

El número ganador del chance Paisita Día para este martes 14 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a los ganadores e invitó a verificar el tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que facilita a los jugadores consultar los resultados de manera oportuna:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después del sorteo a través de canales oficiales y puntos autorizados.



Cómo jugar el chance Paisita Día

El Paisita Día se caracteriza por su fácil acceso, ya que permite realizar apuestas desde montos bajos. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial según la modalidad elegida.

Las principales modalidades de juego son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten a los apostadores elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar

El Paisita Día ofrece un rango de apuestas flexible, adaptado a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

El proceso para reclamar premios depende del monto obtenido, aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los casos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, se deben cumplir condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con reglas claras, múltiples modalidades y un proceso definido para el cobro de premios, el Paisita Día continúa posicionándose como una de las opciones más utilizadas por los apostadores en Colombia.