Paisita Noche: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

El Paisita Noche es uno de los sorteos de chance que se juega diariamente en Colombia y que tiene especial seguimiento entre los jugadores de Antioquia y otras regiones del país. Sus diferentes modalidades permiten apostar a una, dos, tres o cuatro cifras y consultar posteriormente el resultado oficial para determinar si el tiquete obtuvo algún premio.

El sorteo también cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y que ofrece una alternativa complementaria dentro del juego.

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Resultado del Paisita Noche hoy, jueves 8 de octubre de 2026

El número ganador del Paisita Noche del jueves 8 de octubre de 2026 fue el 7109.

Estos fueron los resultados que pueden consultar los jugadores:



Número ganador: 7109.

Tres últimas cifras: 109.

Dos últimas cifras: 09.

Para comprobar si un tiquete resultó ganador, se debe comparar el número jugado con el resultado oficial del sorteo. También es posible consultar la información en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados.



¿A qué hora se juega Paisita Noche?

El Paisita Noche tiene sorteos todos los días, aunque la hora cambia según se trate de un día entre semana, sábado, domingo o festivo:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio correspondiente a las cuatro cifras directas, es necesario acertar el número completo y en el mismo orden en que aparece en el resultado oficial.

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Modalidades de apuesta en Paisita Noche

El sorteo cuenta con distintas modalidades, según la cantidad de cifras que se quieran acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras y conservar el mismo orden.

exige acertar las tres últimas cifras y conservar el mismo orden. Combinado de tres cifras: permite acertar las tres cifras finales sin importar su posición.

permite acertar las tres cifras finales sin importar su posición. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche en 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña al resultado principal y que permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.

Esta cifra se suma a las diferentes modalidades disponibles para los participantes del sorteo.

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Requisitos para reclamar un premio del Paisita Noche

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar la documentación requerida por el operador.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Para estos premios se requiere la documentación básica para realizar el cobro.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos exigidos, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

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Premios superiores a 182 UVT

En estos casos también se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios y varias modalidades de apuesta, el Paisita Noche permite consultar diferentes combinaciones y verificar si un tiquete coincide con el resultado oficial de cada jornada.