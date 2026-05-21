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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6 de la tarde. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026.

Paisita Noche (1).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

El Paisita Noche es uno de los chances más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen diariamente sus resultados. Este juego de azar, transmitido por Teleantioquia, se ha convertido en una tradición para quienes prueban suerte cada noche.

Número ganador de Paisita Noche

El número ganador del chance Paisita Noche de este jueves 21 de mayo de 2026 es el 6407. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado directamente con el tiquete oficial y en puntos autorizados.

  • Número ganador: 6407.
  • Dos últimas cifras: 07.
  • Tres últimas cifras: 407.

Desde 2025, los jugadores también tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, una modalidad que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.

Resultado de Paisita Noche - 21 de mayo.png

A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del chance Paisita Noche se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a las 6:00 p. m., mientras que domingos y festivos el resultado se conoce desde las 8:00 p. m.

Los apostadores pueden jugar desde $500 y hasta $25.000, eligiendo distintas modalidades según la cantidad de cifras que quieran acertar. Para ganar el premio mayor, el número debe coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo.

Vea el sorteo en vivo aquí:

Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes formas de apostar dependiendo de cuántas cifras quiera acertar el jugador:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

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El proceso para reclamar premios depende del valor ganado, aunque existen algunos documentos obligatorios para todos los casos:

  • Presentar el tiquete original diligenciado y sin tachones.
  • Llevar el documento de identidad original.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Además, hay requisitos adicionales según el monto del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: también deben incluir el formulario SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: requieren adicionalmente una certificación bancaria no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles
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