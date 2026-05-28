Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

Miles de jugadores en Colombia siguen cada noche los resultados del chance Paisita Noche, uno de los sorteos más consultados del país y con amplia audiencia en Antioquia gracias a su transmisión oficial. El juego se ha mantenido entre los favoritos de los apostadores por sus diferentes modalidades y por las nuevas opciones que aumentan las posibilidades de ganar.
Número ganador de Paisita Noche del 28 de mayo de 2026
Según los resultados oficiales del sorteo realizado este jueves 28 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue la siguiente: 0365 - Mico.
- Dos últimas cifras: 65
- Tres últimas cifras: 365
Durante 2025, Paisita Noche incorporó la modalidad de la quinta balota, una alternativa adicional que complementa la apuesta principal y entrega premios extra cuando coincide con otras cifras del resultado oficial. Esta actualización ha despertado un mayor interés entre quienes participan diariamente en el sorteo.
Horario oficial del sorteo Paisita Noche
El chance Paisita Noche realiza sus sorteos todos los días, aunque los horarios cambian según la fecha:
- De lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada por cada jugador. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número exacto en el mismo orden en que es anunciado oficialmente.
Modalidades de apuesta disponibles
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Paisita Noche ofrece varias alternativas de juego para ajustarse a las preferencias de los apostadores y brindar más oportunidades de participación.
Cuatro cifras directo o superpleno
Esta modalidad premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial del sorteo.
Combinado de cuatro cifras
Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en el que hayan salido.
Tres cifras directo
El jugador debe acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.
Combinado de tres cifras
Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en diferente orden.
Dos cifras o pata
La apuesta gana si se aciertan las dos últimas cifras exactas del número sorteado.
Una cifra o uña
En esta modalidad basta con acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.
Quinta balota: la apuesta que amplió las posibilidades de ganar
La quinta balota se convirtió en una de las principales novedades de Paisita Noche desde su implementación en 2025. Esta modalidad añade una cifra adicional al sorteo y permite acceder a premios complementarios cuando coincide con otras apuestas realizadas por el participante.
La incorporación de esta opción ha generado un aumento en el interés de los jugadores frecuentes, ya que ofrece nuevas alternativas para incrementar las ganancias y diversificar las formas de participación.
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¿Cómo reclamar los premios de Paisita Noche?
El proceso para cobrar los premios del chance depende del valor ganado. Sin embargo, todos los apostadores deben presentar algunos documentos básicos para iniciar el trámite.
Documentos obligatorios
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Cobro de premios según el valor ganado
Premios menores a 48 UVT
Los ganadores únicamente deben presentar la documentación básica para reclamar el dinero en los puntos autorizados.
Premios entre 48 y 181 UVT
Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de validación.
Premios superiores a 182 UVT
En estos casos, el ganador debe entregar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.