Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de apostadores siguen diariamente los resultados oficiales con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles. Su amplia oferta de modalidades de apuesta y las constantes innovaciones en el juego han contribuido a mantener el interés de los participantes.

Resultado ganador del Chance Paisita Noche

En el más reciente sorteo del Chance Paisita Noche, los números favorecidos fueron:



Número ganador: 0287.

Dos últimas cifras: 87.

Tres últimas cifras: 287.

Los jugadores que hayan realizado apuestas bajo alguna de las modalidades disponibles pueden verificar si resultaron ganadores de acuerdo con las condiciones de su apuesta.

¿A qué hora juega el Chance Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los valores de las apuestas oscilan entre los $500 y los $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para acceder al premio mayor es necesario acertar el número completo en el mismo orden en que fue sorteado.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Una de las características que distingue al Paisita Noche es la variedad de opciones de juego que ofrece a sus participantes.



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas y en el orden correcto.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas y en el orden correcto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

requiere acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas. Combinado de tres cifras: premia las tres últimas cifras aunque el orden sea diferente.

premia las tres últimas cifras aunque el orden sea diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado ganador. Una cifra o uña: se gana acertando únicamente la última cifra sorteada.

La quinta balota amplía las oportunidades de ganar

Desde 2025, el Chance Paisita Noche incorporó la denominada quinta balota, una modalidad adicional que ha despertado el interés de los apostadores al ofrecer más posibilidades de obtener premios complementarios.



Esta alternativa agrega una cifra extra al sorteo tradicional, permitiendo nuevas combinaciones asociadas al resultado principal. Gracias a esta innovación, muchos jugadores han encontrado una forma adicional de diversificar sus apuestas y aumentar sus opciones de ganar.

¿Cómo reclamar un premio del Chance Paisita Noche?

El procedimiento para cobrar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos.

Documentación requerida

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT

Los ganadores solo deben presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos exigidos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, requerido por la normativa vigente para los procesos de verificación y control.

Premios superiores a 182 UVT

Los beneficiarios deberán presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

El Chance Paisita Noche sigue siendo uno de los favoritos

Gracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Paisita Noche se mantiene como una de las alternativas preferidas por miles de colombianos. La variedad de premios y las múltiples formas de participar continúan impulsando el interés de quienes consultan los resultados oficiales cada día en busca de la suerte.