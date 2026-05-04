Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados, gracias a su formato sencillo y a las distintas opciones de apuesta que ofrece. En esta ocasión, miles de usuarios estuvieron atentos al resultado, esperando acertar las cifras premiadas. En esta oportunidad, el número ganador fue el: 4455, una combinación clave para quienes participaron en esta jornada.



Número ganador: 4455.

Dos últimas cifras: 55.

Tres últimas cifras: 455.

Quinta balota: más oportunidades de ganar

Una de las novedades que ha fortalecido el interés en este chance es la quinta balota, implementada desde 2025. Esta alternativa permite incrementar el premio en caso de acertar las cuatro cifras principales junto con el número adicional.

A pesar de esta opción, el sistema tradicional continúa vigente. Es decir, cada jugador decide si desea incluir la quinta balota al momento de realizar su apuesta o mantener el formato clásico.



Cómo participar en el Paisita Noche

El proceso para jugar el chance Paisita Noche es accesible y rápido. Los interesados deben:



Escoger un número de una a cuatro cifras

Seleccionar la modalidad de juego

Definir el valor de la apuesta

Esperar el resultado del sorteo

Los montos de apuesta oscilan entre $500 y $25.000 pesos colombianos, lo que permite que diferentes perfiles de jugadores participen según su presupuesto.

Horarios del sorteo y modalidades

El Paisita Noche se juega en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Entre las modalidades disponibles destacan:



Cuatro cifras directo (superpleno)

Combinado de tres y cuatro cifras

Dos cifras (pata)

Una cifra (uña)

Cada opción ofrece diferentes probabilidades de acierto y niveles de premio.



Regulación y cobro de premios en Colombia

El juego del chance en Colombia está supervisado por Coljuegos, entidad encargada de su regulación. La comercialización se realiza a través de operadores autorizados como Paga Todo, Gana y Su Red, tanto en puntos físicos como en plataformas digitales.

Para reclamar premios, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado

Documento de identidad

En premios de mayor cuantía, pueden solicitarse requisitos adicionales como certificaciones bancarias.



Resultados recientes del Paisita Noche

Estos han sido los últimos números ganadores:

