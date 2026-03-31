Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy martes 31 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora. Su popularidad se explica por la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la variedad de modalidades disponibles, características que lo mantienen como una de las opciones más llamativas dentro de los juegos de azar en Colombia.



Resultado oficial del Paisita Noche – 31 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes, 31 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Este fue el resultado más reciente del sorteo y el dato clave para quienes participaron en la jornada.



Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la llamada quinta balota, una modalidad opcional diseñada para quienes buscan aumentar el valor potencial de sus premios. Esta alternativa permite que, si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, pueda aspirar a un pago mayor.

Sin embargo, el funcionamiento tradicional del juego no ha cambiado. Quienes prefieran seguir apostando de la forma habitual pueden hacerlo sin activar esta opción adicional, manteniendo así la flexibilidad del sorteo para distintos tipos de apostadores.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

Participar en el Paisita Noche es un proceso simple. El jugador debe escoger un número, seleccionar la modalidad en la que desea apostar y luego esperar la publicación oficial del resultado.

Uno de los puntos que más atrae a los usuarios es el valor de la apuesta, ya que suele estar entre $500 y $25.000, lo que permite jugar con montos accesibles y ajustados a distintos presupuestos.



Horario del sorteo Paisita Noche

El Paisita Noche tiene horarios definidos para la publicación de resultados, lo que genera expectativa diaria entre los jugadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Es justamente en estas franjas cuando se concentra la mayor consulta por parte de quienes buscan confirmar si resultaron ganadores.



Modalidades de apuesta del chance Paisita

El juego ofrece distintas opciones para adaptarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. Entre las modalidades más utilizadas están:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su forma de apostar.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance en línea opera bajo la regulación de Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Entre los operadores autorizados para este tipo de apuestas se encuentran plataformas como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.

A través de estos servicios, los usuarios pueden registrarse, validar su identidad y recargar saldo mediante herramientas como PSE o transferencias bancarias, lo que facilita el acceso al juego desde canales digitales.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio del Paisita Noche, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, además de su documento de identidad y una copia del mismo. Según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT

diligenciar el formato SIPLAFT Desde 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente

Cumplir con estos requisitos es fundamental para adelantar correctamente el proceso de cobro.



Últimos resultados del Paisita Noche

Consultar los resultados recientes es una práctica común entre quienes siguen este sorteo. Estos fueron algunos de los números ganadores más recientes:



30 de marzo de 2026: 4207.

4207. 29 de marzo de 2026: 1857.

1857. 28 de marzo de 2026: 4280

Para cualquier reclamación, siempre se recomienda verificar la información en los canales oficiales del operador autorizado, ya que solo los resultados oficiales son válidos para efectos de pago