Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 29 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Noche se ha posicionado como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, con miles de jugadores atentos cada día a los resultados oficiales. Su popularidad se sustenta en la facilidad para participar, los bajos costos de apuesta y la variedad de opciones disponibles, factores que lo convierten en una alternativa atractiva dentro de los juegos de azar en Colombia.
En el sorteo realizado el domingo 29 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue el siguiente: (en minutos)
Desde 2025, el sorteo sumó la denominada quinta balota, una opción adicional pensada para quienes buscan incrementar sus premios. Esta modalidad es voluntaria y permite que, en caso de acertar las cuatro cifras exactas, el valor del premio sea superior.
A pesar de esta innovación, el sistema tradicional del juego se mantiene intacto. Los participantes pueden seguir apostando sin activar esta opción, lo que garantiza flexibilidad y accesibilidad para distintos tipos de jugadores.
Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los usuarios deben seleccionar un número, elegir la modalidad de juego y esperar la publicación del resultado oficial.
El valor de la apuesta es otro de sus principales atractivos, ya que oscila entre los $500 y los $25.000. Esto permite que un amplio público pueda acceder al juego sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Los resultados del Paisita Noche se anuncian en horarios definidos, generando expectativa diaria entre los jugadores:
En estos momentos se registra una alta consulta, cuando los apostadores verifican si resultaron ganadores.
El juego ofrece diferentes modalidades que se adaptan a las preferencias y estrategias de cada participante:
Esta diversidad permite elegir distintos niveles de riesgo y posibilidades de acierto.
En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de azar para garantizar transparencia. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.
Estas plataformas permiten registrarse, validar identidad y recargar saldo mediante opciones como PSE o transferencias bancarias, facilitando el acceso digital al juego.
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una copia. Dependiendo del monto, se exigen requisitos adicionales:
Consultar resultados recientes es una práctica habitual entre los jugadores. Estos son algunos de los números ganadores más recientes: