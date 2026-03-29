Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 29 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se ha posicionado como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, con miles de jugadores atentos cada día a los resultados oficiales. Su popularidad se sustenta en la facilidad para participar, los bajos costos de apuesta y la variedad de opciones disponibles, factores que lo convierten en una alternativa atractiva dentro de los juegos de azar en Colombia.



Resultado oficial del Paisita Noche – 29 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 29 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue el siguiente: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Quinta balota: la modalidad adicional del Paisita Noche

Desde 2025, el sorteo sumó la denominada quinta balota, una opción adicional pensada para quienes buscan incrementar sus premios. Esta modalidad es voluntaria y permite que, en caso de acertar las cuatro cifras exactas, el valor del premio sea superior.

A pesar de esta innovación, el sistema tradicional del juego se mantiene intacto. Los participantes pueden seguir apostando sin activar esta opción, lo que garantiza flexibilidad y accesibilidad para distintos tipos de jugadores.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los usuarios deben seleccionar un número, elegir la modalidad de juego y esperar la publicación del resultado oficial.

El valor de la apuesta es otro de sus principales atractivos, ya que oscila entre los $500 y los $25.000. Esto permite que un amplio público pueda acceder al juego sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Horario del sorteo Paisita Noche

Los resultados del Paisita Noche se anuncian en horarios definidos, generando expectativa diaria entre los jugadores:

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos se registra una alta consulta, cuando los apostadores verifican si resultaron ganadores.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

El juego ofrece diferentes modalidades que se adaptan a las preferencias y estrategias de cada participante:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta diversidad permite elegir distintos niveles de riesgo y posibilidades de acierto.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de azar para garantizar transparencia. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.



Estas plataformas permiten registrarse, validar identidad y recargar saldo mediante opciones como PSE o transferencias bancarias, facilitando el acceso digital al juego.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una copia. Dependiendo del monto, se exigen requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente

Últimos resultados del Paisita Noche

Consultar resultados recientes es una práctica habitual entre los jugadores. Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

