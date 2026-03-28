Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 28 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más seguidos en Antioquia, captando diariamente la atención de miles de personas que consultan los resultados oficiales con la esperanza de acertar y obtener premios. Su vigencia se explica por su facilidad de participación, los bajos montos de apuesta y la diversidad de modalidades disponibles para los jugadores.



Resultado oficial del Paisita Noche – 28 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 28 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue el siguiente: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota: la modalidad adicional del Paisita Noche

Desde el año 2025, este sorteo incorporó la denominada quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el valor de los premios. Esta modalidad está dirigida a quienes desean elevar sus posibilidades de ganancia, ya que al activarla y acertar las cuatro cifras exactas, el premio obtenido puede ser mayor.

No obstante, esta opción no altera la dinámica tradicional del juego. Los apostadores pueden continuar participando bajo el formato clásico sin necesidad de incluir la quinta balota, lo que mantiene la flexibilidad del sistema y permite adaptarse a distintos perfiles de jugadores.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El proceso para participar en el chance Paisita Noche es simple, lo que facilita su acceso a todo tipo de público. Para ingresar al sorteo, el usuario debe seguir tres pasos básicos:



Elegir un número de su preferencia

Definir la modalidad de apuesta

Esperar la publicación del resultado oficial

El monto del premio dependerá directamente de la modalidad seleccionada. Uno de los principales atractivos del juego es su accesibilidad económica, ya que permite apostar con valores que oscilan entre los $500 y los $25.000, lo que amplía significativamente su alcance entre los participantes.



Horario del sorteo Paisita Noche

El anuncio de los resultados del Paisita Noche se realiza en horarios previamente establecidos, lo que genera un momento de alta expectativa entre los jugadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estas franjas horarias se concentra la consulta masiva de resultados, cuando los apostadores verifican si sus números coinciden con la cifra ganadora del día.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

El sorteo ofrece diversas modalidades de juego, permitiendo a cada participante elegir la estrategia que mejor se adapte a su presupuesto y preferencias. Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: sin importar la posición

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

Una cifra o uña: coincidencia de la última cifra

Esta variedad contribuye a que el chance Paisita Noche mantenga una alta participación, al ofrecer múltiples formas de ganar según el nivel de riesgo que desee asumir cada jugador.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En el país, las apuestas de chance en línea están bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia. Esto garantiza transparencia y seguridad para los usuarios.

Entre las plataformas autorizadas se destacan operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75. En estos portales, los jugadores pueden registrarse, validar su identidad y realizar recargas mediante opciones como PSE o transferencias bancarias, facilitando así el acceso al juego digital.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para hacer efectivo el cobro de un premio, es indispensable cumplir con ciertos requisitos establecidos. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una copia.

Dependiendo del monto obtenido, pueden solicitarse condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad

Cumplir con estas exigencias permite agilizar el proceso y evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.



Últimos resultados del Paisita Noche

El seguimiento de los resultados recientes es una práctica común entre los jugadores, quienes buscan identificar patrones o simplemente mantenerse informados. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes del Paisita Noche:

