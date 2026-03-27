Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 27 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche sigue siendo uno de los sorteos más consultados en Antioquia, donde miles de jugadores revisan cada día los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener algún premio. Su popularidad se mantiene gracias a la variedad de modalidades de apuesta, los montos accesibles para jugar y la posibilidad de participar tanto en el formato tradicional como en opciones adicionales.



Resultado oficial del Paisita Noche – 27 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el viernes 27 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue el siguiente: 0760.



Número ganador: 0760.

Dos últimas cifras: 60.

Tres últimas cifras: 760.

Estos números corresponden al resultado oficial del sorteo y son los que deben tener en cuenta los apostadores para verificar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron algún premio.



Quinta balota: la modalidad adicional del Paisita Noche

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la opción de la quinta balota, una modalidad voluntaria pensada para quienes buscan aumentar el valor potencial de sus premios. Quienes activan esta alternativa y logran acertar las cuatro cifras exactas pueden acceder a una ganancia superior. Aun así, esta opción no modifica el funcionamiento tradicional del juego, por lo que los usuarios también pueden seguir apostando bajo el esquema clásico.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El funcionamiento del juego es sencillo y está diseñado para que cualquier persona pueda participar fácilmente. Para apostar, el jugador solo debe:



Elegir un número

Seleccionar la modalidad de juego

Esperar la publicación del resultado oficial

El premio dependerá del tipo de apuesta realizada. Además, uno de los factores que explica su alta participación es su bajo costo, ya que se puede jugar con valores que generalmente van desde $500 hasta $25.000.



Horario del sorteo Paisita Noche

El chance Paisita Noche tiene horarios establecidos para la divulgación de sus resultados oficiales:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

A esa hora suele concentrarse la atención de los jugadores que esperan conocer la cifra ganadora de la jornada.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

El juego ofrece varias formas de participar, adaptándose a diferentes estrategias y presupuestos. Estas son las principales modalidades:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: s in importar la posición

in importar la posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Gracias a esta variedad, cada jugador puede escoger la alternativa que mejor se ajuste a su forma de jugar.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, las apuestas de chance por internet están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Entre los operadores autorizados se encuentran plataformas como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75, donde los usuarios pueden registrarse, validar su identidad y realizar recargas a través de métodos como PSE o transferencias bancarias.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una copia del mismo. Dependiendo del valor ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente, con expedición no mayor a 30 días

Cumplir con estos requisitos es clave para realizar el cobro sin contratiempos.



Últimos resultados del Paisita Noche

Estos fueron algunos de los resultados más recientes del sorteo:



26 de marzo de 2026: 7572.

7572. 25 de marzo de 2026: 3190.

3190. 24 de marzo de 2026: 8540.

8540. 23 de marzo de 2026: 8345

8345 20 de marzo de 2026: 1981

Este historial permite a los jugadores llevar un seguimiento de las cifras recientes y mantenerse informados sobre el comportamiento del sorteo.



Recomendación final para los jugadores

Quienes hayan participado en el sorteo del 27 de marzo de 2026 deben revisar cuidadosamente su tiquete y contrastarlo con el resultado oficial. En caso de cualquier premio, es importante conservar el comprobante en buen estado y verificar el proceso de reclamación con el operador autorizado correspondiente.