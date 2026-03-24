Resultado de Paisita Noche, último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en el departamento de Antioquia, con una alta participación diaria de apostadores que esperan conocer los resultados oficiales. Este sorteo mantiene una expectativa constante, ya que ofrece múltiples opciones de juego y premios que varían según la modalidad elegida.



Resultado oficial del Paisita Noche – 24 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes, 24 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Estos resultados corresponden a la información oficial del sorteo y son clave para que los jugadores verifiquen sus tiquetes y determinen si obtuvieron algún premio.



Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó la opción de la quinta balota, una alternativa voluntaria que permite aumentar el valor de los premios. Esta modalidad está diseñada para quienes buscan mejorar sus posibilidades de ganancia.

Los jugadores que activan esta opción y aciertan las cuatro cifras exactas pueden acceder a premios más altos. Sin embargo, esta inclusión no altera las reglas tradicionales del juego, por lo que también se puede participar bajo el esquema clásico.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El sistema de juego es sencillo y accesible tanto para usuarios frecuentes como para nuevos participantes. Para apostar, se deben seguir tres pasos básicos:



Elegir un número

Seleccionar la modalidad de juego

Esperar el resultado oficial

En caso de acertar, el valor del premio dependerá del tipo de apuesta realizada. Además, su popularidad se debe en parte a su bajo costo, con valores que suelen oscilar entre $500 y $25.000, permitiendo la participación de distintos perfiles de jugadores.



Horarios del sorteo del Paisita Noche

El chance Paisita Noche cuenta con horarios definidos para la publicación de resultados:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos se realiza la divulgación oficial, generando gran expectativa entre los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

El sorteo ofrece diversas modalidades que se ajustan a diferentes estrategias de juego:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: sin importar la posición

sin importar la posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta variedad permite a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto o preferencia.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar. Esta regulación garantiza condiciones seguras y legales para los participantes.

Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75, plataformas que permiten el registro de usuarios, validación de identidad y recargas mediante métodos como PSE o transferencias bancarias.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad y copia. Dependiendo del monto, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

Cumplir con estos lineamientos es fundamental para recibir el pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Paisita Noche

Los resultados recientes reflejan el comportamiento del sorteo en los últimos días:



23 de marzo de 2026: 8345.

8345. 20 de marzo de 2026: 1981

1981 20 de marzo de 2026: 9065

9065 19 de marzo de 2026: 7691

Estos datos permiten a los jugadores hacer seguimiento a las cifras más recientes del sorteo y mantenerse informados sobre su evolución.