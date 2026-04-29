Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

El chance Paisita Noche confirmó su resultado oficial del martes 28 de abril de 2026, un sorteo que mantiene la atención de miles de jugadores en Antioquia y distintas regiones del país. En esta oportunidad, el número ganador fue el 3383, una combinación clave para quienes participaron en esta jornada.



Número ganador: 3383.

Dos últimas cifras: 83.

Tres últimas cifras: 383.

Estas cifras derivadas también forman parte fundamental del juego, ya que determinan premios en diferentes modalidades de apuesta.

Quinta balota: una opción adicional del juego

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la llamada quinta balota, una alternativa que amplía las posibilidades de ganar. Esta modalidad permite a los jugadores aumentar sus premios si logran acertar las cuatro cifras principales junto con esta opción adicional.

Aun así, el formato tradicional se mantiene sin cambios. Los apostadores pueden decidir si incluyen o no la quinta balota al momento de jugar, conservando flexibilidad en su participación.



Cómo jugar Paisita Noche

El funcionamiento del Paisita Noche es sencillo y accesible. Para participar, los jugadores deben:



Elegir un número de una a cuatro cifras.

Definir la modalidad de apuesta.

Establecer el valor a jugar.

Esperar el resultado del sorteo.

El valor de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, lo que permite que diferentes tipos de jugadores participen en este popular juego de azar en Colombia.

Horarios y modalidades disponibles

El sorteo del Paisita Noche se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Entre las modalidades de juego se destacan:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado de tres y cuatro cifras

Dos cifras (pata)

Una cifra (uña)

Estas opciones permiten ajustar la apuesta según la estrategia de cada participante.



Regulación y cobro de premios

El chance en Colombia está regulado por Coljuegos, que supervisa su funcionamiento. Operadores autorizados como Paga Todo, Gana y Su Red se encargan de su comercialización en puntos físicos y plataformas digitales.



Para reclamar un premio, es necesario presentar el tiquete original y un documento de identidad. En el caso de premios mayores, pueden solicitarse requisitos adicionales como certificaciones bancarias.



Resultados recientes del Paisita Noche

28 de abril de 2026: 4515.

4515. 27 de abril de 2026 : 8710

: 8710 26 de abril de 2026: 1579

1579 25 de abril de 2026 : 8309

: 8309 24 de abril de 2026: 0908

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a su dinámica sencilla, variedad de modalidades y la posibilidad de ganar con diferentes combinaci