Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 24 de abril de 2026

Miles de apostadores en Antioquia estuvieron atentos al sorteo del Paisita Noche, uno de los juegos de azar más consultados a diario en Colombia. El número ganador del sorteo Paisita Noche del 24 de abril de 2026 fue el: 0908. Este resultado corresponde a las cuatro cifras principales que determinan los premios en la modalidad tradicional del juego.



Número ganador: 0908.

Dos últimas cifras: 08.

Tres últimas cifras: 908.

Los resultados oficiales son verificados por operadores autorizados y difundidos a través de canales oficiales, lo que garantiza transparencia en cada sorteo.



Quinta balota del Paisita Noche: más opciones de ganar

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una quinta balota como una modalidad adicional diseñada para aumentar las probabilidades de premio. Esta opción permite a los jugadores incrementar sus ganancias en caso de acertar las cuatro cifras principales del sorteo.

Aunque esta innovación ha fortalecido el atractivo del juego, el esquema tradicional sigue vigente. Los usuarios pueden decidir si desean incluir esta alternativa al momento de apostar, lo que brinda mayor flexibilidad tanto a jugadores frecuentes como a nuevos participantes.



Cómo jugar Paisita Noche en Colombia

El funcionamiento del chance Paisita Noche es sencillo, uno de los factores clave de su popularidad. Cada jugador debe:



Elegir un número (de una a cuatro cifras)

Seleccionar la modalidad de juego

Definir el valor de la apuesta

Esperar el resultado oficial del sorteo

El costo de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de diferentes perfiles de usuarios, posicionándolo como una opción accesible dentro del mercado de juegos de azar en Colombia.



Horario del sorteo Paisita Noche

El sorteo se realiza en horarios establecidos que concentran la atención de miles de apostadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estos horarios, los jugadores consultan si su número coincide con el resultado del día, generando una alta expectativa en cada jornada.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece diversas modalidades que permiten adaptar la experiencia de juego a diferentes estrategias y presupuestos:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta variedad es clave para mantener el interés de los jugadores y ampliar las posibilidades de participación.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar de forma legal

En Colombia, el juego de chance está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación y garantizar la legalidad. Entre los operadores autorizados se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

Estas plataformas permiten a los usuarios registrarse, validar su identidad y realizar recargas a través de medios como PSE o transferencias bancarias, facilitando el acceso al juego desde cualquier lugar del país.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio del Paisita Noche, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Los requisitos varían según el monto ganado:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del formulario SIPLAFT

diligenciamiento del formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria vigente

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de pago adecuado y sin contratiempos.



Últimos resultados del Paisita Noche

Para quienes siguen de cerca este sorteo, estos son los resultados recientes del Paisita Noche:

