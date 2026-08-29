Resultado de Astro Luna, último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Super Astro Luna continúa entre los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia. Su dinámica combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, una característica que lo diferencia de los tradicionales sorteos de chance.

Resultado del Super Astro Luna hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Super Astro Luna para este sábado 29 de agosto de 2026 fue el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)

Los jugadores pueden consultar la combinación oficial pocos minutos después de finalizar el sorteo a través de los canales autorizados.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se sortea todos los días del año, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez concluya el sorteo, los participantes pueden comparar los datos de su tiquete con el resultado publicado oficialmente.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

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Para participar, los jugadores deben elegir una combinación compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal.

Los números disponibles van desde 0000 hasta 9999. En cuanto a los signos, se puede escoger entre:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor corresponde a la combinación que acierte tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal del resultado oficial.

Modalidades de apuesta disponibles

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El Super Astro Luna cuenta con distintas alternativas para realizar las jugadas. Una de ellas permite seleccionar un mismo número junto con los 12 signos del zodiaco, aumentando las posibilidades de coincidir con el signo sorteado.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, por lo que es posible incluir varias combinaciones en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Los valores disponibles para participar son:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

El jugador puede escoger el monto de acuerdo con la modalidad y la combinación que decida registrar.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de finalizar el sorteo, se recomienda revisar las cuatro cifras y el signo registrados en el tiquete y compararlos con la combinación oficial. Esta comprobación permite determinar si hubo un acierto y, en caso de resultar ganador, continuar con el proceso correspondiente para reclamar el premio.