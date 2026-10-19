Resultado de Baloto y Revancha: sorteo hoy lunes 19 de octubre de 2026

Actualizado: 19 de oct, 2026
Baloto, el juego de azar más popular de Colombia realizó su sorteo número 2.724 este lunes, 19 de octubre de 2026. A continuación, le presentamos las combinaciones ganadoras, los acumulados para el próximo juego y la distribución de ganadores en todo el país.
Resultado de Baloto (Sorteo 2.724)
Los números ganadores del sorteo principal de Baloto jugados el 19 de octubre son:
- Números principales: 20 - 19 - 28 - 06 - 25
- Superbalota: 04
Resultado de Revancha (Sorteo 2.723)
Para quienes jugaron la oportunidad de Revancha, los números ganadores de esta fecha corresponden a:
- Números principales: 02 - 03 - 14 - 38 - 40
- Superbalota: 13
¿Cuándo vuelve a jugar Baloto y Revancha?
El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles, 21 de octubre de 2026. Los colombianos podrán participar por un gran acumulado combinado de más de $18.800 millones de pesos entre ambas modalidades.