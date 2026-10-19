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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado de Baloto y Revancha: sorteo hoy lunes 19 de octubre de 2026

Resultado de Baloto y Revancha: sorteo hoy lunes 19 de octubre de 2026

Consulte los números ganadores y el plan de premios del sorteo 2.724 de Baloto y Revancha del lunes, 19 de octubre de 2026. Conozca los nuevos acumulados.

Ilustración con el logo de Baloto Revancha, balotas numeradas, una balotera dorada y cintas amarillas, azules y rojas
Imagen ilustrativa de Baloto Revancha, juego de lotería de Colombia. Los números de las balotas (6, 13, 22, 17, 24, 5 y 8) son decorativos y no corresponden a los resultados de ningún sorteo.
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Baloto, el juego de azar más popular de Colombia realizó su sorteo número 2.724 este lunes, 19 de octubre de 2026. A continuación, le presentamos las combinaciones ganadoras, los acumulados para el próximo juego y la distribución de ganadores en todo el país.

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Resultado de Baloto (Sorteo 2.724)

Los números ganadores del sorteo principal de Baloto jugados el 19 de octubre son:

  • Números principales: 20 - 19 - 28 - 06 - 25
  • Superbalota: 04

Resultado de Revancha (Sorteo 2.723)

Para quienes jugaron la oportunidad de Revancha, los números ganadores de esta fecha corresponden a:

  • Números principales: 02 - 03 - 14 - 38 - 40
  • Superbalota: 13

¿Cuándo vuelve a jugar Baloto y Revancha?

El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles, 21 de octubre de 2026. Los colombianos podrán participar por un gran acumulado combinado de más de $18.800 millones de pesos entre ambas modalidades.

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