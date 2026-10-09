Resultado de Chontico Noche hoy sorteo viernes 9 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Cada día, los participantes consultan los resultados del sorteo para comprobar si las cifras de sus tiquetes coinciden con alguna de las modalidades de apuesta disponibles.

El juego, vinculado con la tradición regional del chontaduro, ofrece diferentes alternativas para apostar según la cantidad de cifras que se quieran acertar. Además, desde 2025 cuenta con la denominada quinta balota, un número adicional que acompaña el resultado principal y permite acceder a premios en determinadas modalidades.

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Resultado del Chontico Noche del viernes 9 de octubre de 2026

El sorteo del Chontico Noche del viernes 9 de octubre de 2026 dejó como resultado el número XXXX, con quinta balota X.

Estos son los datos principales del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los jugadores pueden comparar estas cifras con las de sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con la modalidad y las condiciones de la apuesta realizada.



¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que acompaña las cuatro cifras del resultado principal del Chontico Noche. Esta modalidad se incorporó en 2025 y amplió las posibilidades de participación en el juego.

Su función es complementar el resultado tradicional y permitir el acceso a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones de coincidencia establecidas para determinadas apuestas.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del Chontico Noche varía según el día de la semana. Los participantes pueden tener en cuenta los siguientes horarios:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, los jugadores pueden consultar otras modalidades, como el Chontico Día y el Super Chontico Noche, que se realiza los jueves en horario nocturno.

¿Cuáles son las modalidades del Chontico Noche?

El juego cuenta con distintas opciones de apuesta, según la cantidad de cifras que se busquen acertar y el orden en el que aparecen en el resultado.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: requiere acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

requiere acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras y conservar su orden.

exige acertar las tres últimas cifras y conservar su orden. Combinado de tres cifras: permite acertar las tres últimas cifras sin importar su orden.

permite acertar las tres últimas cifras sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad seleccionada y del monto que cada participante decida jugar. Según la información suministrada, los valores son los siguientes:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Antes de participar, es recomendable verificar las condiciones vigentes del juego en los puntos de venta autorizados.

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¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Las personas que obtengan un premio deben acudir a un punto autorizado y presentar los documentos requeridos para el pago. Entre los requisitos básicos se encuentran:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del monto del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica exigida para el pago.

se debe presentar la documentación básica exigida para el pago. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los ganadores deben confirmar los requisitos aplicables con el operador autorizado, especialmente cuando el premio corresponde a una suma elevada.

Quienes participaron en el Chontico Noche del 9 de octubre de 2026 pueden revisar el número ganador, verificar la quinta balota y comparar los resultados con su tiquete para determinar si tienen derecho a reclamar un premio.