Resultado de Chontico Noche, último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. En el sorteo realizado el viernes, 17 de abril de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden al resultado válido del sorteo y son los únicos que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar posibles premios.



Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año en horarios establecidos que concentran la atención de los apostadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, miles de personas consultan en tiempo real los números ganadores. Además, este portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es la variedad de modalidades disponibles, que permiten ajustar la apuesta según el objetivo de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren aumentar sus probabilidades de acierto.



¿Cuánto cuesta jugar?

El valor de la apuesta es accesible, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo jugar Chontico Noche en línea

Actualmente, este chance también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos. El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en un operador oficial Validar la identidad del usuario Recargar saldo con medios electrónicos Elegir el número y la modalidad de apuesta Confirmar la jugada

De esta forma, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar de manera segura y legal.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Según el monto ganado, se deben cumplir condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago adecuado.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del sorteo:



16 de abril de 2026: 8122 - 3.

8122 - 3. 14 de abril de 2026: 7835 – 3

7835 – 3 13 de abril de 2026: 7368 – 0

7368 – 0 12 de abril de 2026: 1340 – 5

Estos registros permiten a los jugadores hacer seguimiento al comportamiento del juego y analizar las cifras más recientes antes de realizar sus apuestas.