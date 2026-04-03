Resultado de Chontico Noche, último sorteo hoy viernes 3 de abril de 2026

El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. A diario, miles de jugadores consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora, lo que lo posiciona como un referente dentro de los juegos de azar en el país.



Resultado oficial del Chontico Noche – 3 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 4801 - 6.



Número ganador: 4801.

Dos últimas cifras: 01.

Tres últimas cifras: 801.

Quinta balota: 6.

Estos son los datos más recientes que deben tener en cuenta los apostadores al momento de verificar sus jugadas.

Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año en diferentes horarios, según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios son clave para quienes siguen el sorteo en tiempo real. Además, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones de participación.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de formas de apostar, lo que permite adaptarse a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno : acierto exacto en orden

: acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

acierto de las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta diversidad hace que el juego sea más dinámico y accesible para distintos tipos de apostadores.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego económico, lo que facilita la participación de un público amplio:



Apuesta mínima: $ 500 pesos

500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango permite jugar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar en línea en Colombia

Actualmente, el chance Chontico Noche también puede jugarse de manera virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso es sencillo:



Crear una cuenta en un operador autorizado Validar la identidad Recargar saldo Elegir número y modalidad Confirmar la apuesta

Este sistema permite participar desde cualquier lugar con seguridad y respaldo legal.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar documento de identidad con copia

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: requisitos básicos

requisitos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formato SIPLAFT

diligenciar formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria reciente

Tener la documentación al día agiliza el proceso de pago.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del sorteo:



2 de abril de 2026: 7334 - 0.

7334 - 0. 1 de abril de 2026: 0321 - 5

0321 - 5 31 de marzo de 2026: 6481 - 3

6481 - 3 30 de marzo de 2026: 1445 - 0

1445 - 0 29 de marzo de 2026: 6724 - 7

Revisar constantemente los resultados es fundamental para quienes participan en este popular juego de azar.