Resultado de ColorLoto de hoy lunes 3 de agosto de 2026

ColorLoto, uno de los juegos del portafolio de Baloto que combina números y colores en cada apuesta, realiza un nuevo sorteo este lunes 3 de agosto de 2026. Tras el evento, se conocerá la combinación ganadora, así como el reporte oficial de premiación y el acumulado para la siguiente fecha.

Los participantes podrán revisar si su apuesta coincide con los resultados oficiales y confirmar la información antes de iniciar cualquier proceso de reclamación del premio.

Resultados de ColorLoto de hoy lunes 3 de agosto de 2026

La combinación ganadora del sorteo de ColorLoto de este lunes 3 de agosto de 2026 es la siguiente: * XX (color), * XX (color), * XX (color), * XX (color), * XX (color), * XX (color)

¿Cómo se juega ColorLoto?

ColorLoto hace parte del portafolio de juegos de Baloto y se caracteriza por un sistema en el que los jugadores deben acertar tanto los números como los colores de las balotas para obtener el premio mayor.

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Esta mecánica aumenta el nivel de dificultad del juego y permite que el acumulado continúe creciendo cuando no se presenta un ganador en la categoría principal.

¿De cuánto es el acumulado de ColorLoto?

Para este lunes 3 de agosto de 2026, el premio acumulado de ColorLoto es de $2.010 millones.

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Antes de reclamar cualquier premio, los apostadores deben verificar que los resultados correspondan a los publicados por los canales oficiales de Baloto y conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el documento requerido para adelantar el proceso de pago en caso de resultar ganador.