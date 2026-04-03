Resultado de Dorado Noche, último sorteo hoy viernes 3 de abril de 2026

El chance Dorado Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia, gracias a su variedad de modalidades de apuesta y a las distintas opciones de premio que ofrece. Cada jornada en la que se realiza el sorteo, miles de personas revisan el resultado oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Dorado Noche del 3 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del Dorado Noche fue: 4076 - 5.



Número ganador: 4076.

Dos últimas cifras: 76.

Tres últimas cifras: 076.

La quinta: 5.

Este fue el número reportado para esta edición del sorteo y es el dato que deben tener en cuenta quienes participaron en esta jornada.

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad de apuesta

Uno de los principales atractivos del Dorado Noche es su sistema de premios, ya que permite ganar de diferentes formas según la modalidad elegida al momento de apostar.

Estos son los pagos establecidos por el sorteo:



Cuatro cifras directo (en orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado Cuatro cifras combinado (sin importar el orden): paga 208 veces la apuesta

paga 208 veces la apuesta Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor jugado

paga 400 veces el valor jugado Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la inversión

paga 83 veces la inversión Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta

Este formato permite que cada jugador defina su propia estrategia. Mientras algunos buscan acertar las cuatro cifras exactas para aspirar al premio más alto, otros prefieren opciones con mayores probabilidades de acierto, aunque con pagos menores.



Qué días juega Dorado Noche y a qué hora se conoce el resultado

A diferencia de otros sorteos de chance que se realizan todos los días, el Dorado Noche solo se juega en fechas específicas. Sus sorteos se llevan a cabo los siguientes días:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial suele conocerse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Por eso, muchos jugadores están atentos a esta franja horaria para consultar si su número fue favorecido.



Cómo apostar al Dorado Noche en línea de forma legal en Colombia

El crecimiento de las apuestas digitales también ha facilitado el acceso al Dorado Noche, ya que actualmente es posible jugar desde plataformas autorizadas sin necesidad de acudir a un punto físico.

En Colombia, estas operaciones deben realizarse únicamente a través de operadores legales supervisados por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.



En términos generales, para apostar en línea se debe:



Registrarse en una plataforma autorizada

Validar la identidad

Recargar saldo

Elegir el número y la modalidad de apuesta

Confirmar la jugada

Apostar por canales legales brinda mayor seguridad al usuario y respaldo en caso de resultar ganador.

Requisitos para cobrar un premio del Dorado Noche

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para reclamar el premio correspondiente. En general, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en puntos autorizados.

Entre las condiciones más comunes están:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar copia del documento de identidad

Cumplir con estos requisitos ayuda a agilizar el proceso de pago y evita inconvenientes al momento de reclamar el dinero.



Últimos resultados del Dorado Noche

Además del resultado más reciente, muchos jugadores suelen revisar los sorteos anteriores para llevar control de las cifras ganadoras. Estos fueron algunos de los últimos resultados reportados del Dorado Noche:



29 de marzo de 2026: 6769 - 2

24 de marzo de 2026: 5770 - 2

23 de marzo de 2026: 2885 - 5

22 de marzo de 2026: 8805 - 4

21 de marzo de 2026: 2921 - 1

14 de marzo de 2026: 7108 - 9

Antes de realizar cualquier reclamación, siempre se recomienda verificar el resultado en canales oficiales o con operadores autorizados.

