Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada noche, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios disponibles.



Resultado oficial del Sinuano Noche

En el más reciente sorteo, estos fueron los resultados del chance Sinuano Noche:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos resultados corresponden al sorteo oficial y son los que deben tenerse en cuenta para la verificación de premios.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días del año, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro de los juegos de azar en Colombia.

Generalmente, los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m., momento en el que aumenta la consulta por parte de los jugadores que buscan confirmar si su número fue el ganador.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

Participar en este sorteo es sencillo. El jugador debe elegir un número y definir la modalidad de apuesta según su preferencia o nivel de riesgo.

El valor de las apuestas suele oscilar entre $500 y $25.000, lo que hace que este juego sea accesible para diferentes tipos de apostadores y explica su alta popularidad en el país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias alternativas que se ajustan a distintos estilos de juego:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición.

acertar esas cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: acertar el último dígito.

Gracias a estas modalidades, el Sinuano Noche se mantiene como una opción flexible para quienes buscan diferentes formas de apostar.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

Actualmente, también es posible participar en el Sinuano Noche a través de internet mediante plataformas autorizadas por Coljuegos, lo que brinda mayor seguridad y respaldo.

Pasos para jugar en línea:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo (PSE, transferencias o billeteras digitales). Elegir el número, la modalidad y el sorteo. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante.

Esta modalidad permite jugar desde cualquier lugar del país sin necesidad de acudir a un punto físico.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para reclamar sus premios dentro de los plazos establecidos.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Según el valor del premio:



Menores a 48 UVT: solo documentación básica

solo documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: incluir certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Últimos resultados del Sinuano Noche

Para quienes hacen seguimiento constante, estos han sido algunos de los resultados recientes:



7 de abril de 2026: 4981 - 3.

4981 - 3. 6 de abril de 2026: 6744 - 7

6744 - 7 5 de abril de 2026: 4252 - 6

4252 - 6 4 de abril de 2026: 9346 - 1

Se recomienda siempre verificar los resultados del chance Sinuano Noche a través de los canales oficiales autorizados para garantizar su validez.