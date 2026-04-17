Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy viernes 17 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. Su dinámica diaria mantiene la atención de miles de jugadores. En el sorteo más reciente, realizado el 17 de abril de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los únicos válidos al momento de verificar premios y gestionar su respectivo cobro.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una opción constante para los aficionados a los juegos de azar. Habitualmente, los resultados se publican después de las 10:30 p. m., momento en el que aumenta significativamente la consulta por parte de los apostadores.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

La mecánica de este chance es sencilla y accesible. Para participar, el jugador debe elegir un número y definir la modalidad de apuesta según su preferencia.

El valor de las apuestas suele oscilar entre $500 y $25.000, permitiendo la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta flexibilidad ha sido clave en su crecimiento y popularidad en Colombia.



Modalidades de apuesta

El Sinuano Noche ofrece diversas formas de juego, adaptándose a distintas estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

acertar el número exacto en el orden correcto Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto

acertar las tres últimas cifras en orden exacto Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición

acertar esas cifras en cualquier posición Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras

acertar las dos últimas cifras Una cifra o uña: acertar el último dígito

Esta variedad amplía las opciones de participación y brinda mayor flexibilidad a los jugadores.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

Actualmente, es posible jugar Sinuano Noche en línea a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, garantizando seguridad y legalidad.

El proceso general incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo (PSE, transferencias o billeteras digitales)

Elegir número, modalidad y sorteo

Confirmar la apuesta y guardar el comprobante

Este sistema permite participar desde cualquier lugar del país de forma práctica.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es necesario cumplir con ciertos requisitos dentro de los plazos establecidos.



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: s olo documentación básica

olo documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT

diligenciar Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estas condiciones es fundamental para asegurar el pago del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos resultados recientes del sorteo:



16 de abril de 2026: 1049 - 1

1049 - 1 15 de abril de 2026: 8024 - 0

8024 - 0 14 de abril de 2026: 8618 - 8

El seguimiento constante de estos resultados permite a los jugadores mantenerse informados y analizar el comportamiento de este popular juego de azar en Colombia.