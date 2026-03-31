Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 31 de marzo de 2026

El chance Super Astro Sol se ha posicionado como una de las modalidades más atractivas en Colombia, gracias a su formato que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Este elemento diferenciador añade un nivel adicional de expectativa entre los jugadores y ha contribuido a su creciente popularidad en distintas regiones del país.



Resultados de Super Astro Sol hoy, martes 31 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 31 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se destaca por su mecánica sencilla, lo que permite participar de forma ágil. Para jugar, los usuarios deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Escoger la opción “Todos los signos” si se desea jugar el número sin asociarlo a uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Este sistema permite probar diferentes combinaciones en una sola apuesta, ampliando las opciones dentro del juego.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol cuenta con un rango de apuestas accesible, lo que facilita la participación de distintos públicos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Las autoridades y operadores recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, para garantizar la validez del tiquete y evitar inconvenientes al momento de reclamar premios.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el cobro del premio debe realizarse en un punto autorizado, cumpliendo con ciertos requisitos básicos.

Documentos necesarios:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento.

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia.

De esta manera, los jugadores cuentan con una guía clara para participar, consultar resultados y adelantar el proceso de cobro de premios en el Super Astro Sol de forma segura.