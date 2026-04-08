Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 8 de abril de 2026

El juego de azar Super Astro Sol se posiciona como una de las opciones más atractivas para los apostadores en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta dinámica le añade un componente adicional de expectativa y lo diferencia de otras modalidades tradicionales.



Resultado del Super Astro Sol hoy, miércoles 8 de abril de 2026

Para el miércoles 8 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad destaca por su mecánica sencilla, lo que permite a los usuarios participar de manera ágil. Para jugar, se debe seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También existe la opción de apostar al número con “Todos los signos”, lo que amplía las posibilidades de acierto sin depender de un signo específico. El jugador define el valor de la apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, lo que le permite probar distintas combinaciones en una sola participación.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol es una modalidad accesible para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado presentando la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento.

Según el valor del premio:

