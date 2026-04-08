Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 8 de abril de 2026

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El juego de azar Super Astro Sol se posiciona como una de las opciones más atractivas para los apostadores en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta dinámica le añade un componente adicional de expectativa y lo diferencia de otras modalidades tradicionales.
Para el miércoles 8 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.
Esta modalidad destaca por su mecánica sencilla, lo que permite a los usuarios participar de manera ágil. Para jugar, se debe seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
También existe la opción de apostar al número con “Todos los signos”, lo que amplía las posibilidades de acierto sin depender de un signo específico. El jugador define el valor de la apuesta y puede realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, lo que le permite probar distintas combinaciones en una sola participación.
El Super Astro Sol es una modalidad accesible para distintos presupuestos:
Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.
En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado presentando la documentación requerida.
Documentos básicos:
Según el valor del premio: