Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más llamativas en Colombia, gracias a su combinación de un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un componente adicional de azar frente a otros sorteos tradicionales.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 21 de marzo de 2026 es el 5168 Tauro ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Super Astro Sol

Número ganador: 5168

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 168

Signo zodiacal: Tauro

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad cuenta con una mecánica sencilla que permite participar de forma rápida. Para jugar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la opción “Todos los signos” si se desea jugar el número sin depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esto permite probar varias combinaciones dentro de una sola apuesta.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol se caracteriza por ser accesible para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, presentando. Los documentos básicos requeridos son:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento

Requisitos según el premio



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT.

diligenciar formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia.

Con esta información, los jugadores pueden conocer cómo participar, consultar los resultados y seguir el proceso adecuado para reclamar sus premios en el Super Astro Sol.