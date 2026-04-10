Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 10 de abril de 2026

El Super Astro Sol se consolida como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su formato que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta dinámica introduce un componente adicional de emoción y lo diferencia de otros juegos tradicionales.



Resultado del Super Astro Sol hoy, viernes 10 de abril de 2026

Para el viernes 10 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Este juego se destaca por su mecánica sencilla, lo que permite participar de forma rápida y práctica. Para jugar, el apostador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis También existe la opción de apostar con “Todos los signos”, lo que permite jugar el mismo número sin depender de un signo específico. Además, el jugador puede definir el valor de su apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete, aumentando así sus posibilidades de acertar.

Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol es accesible para diferentes presupuestos, lo que ha contribuido a su popularidad:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete y facilitar el cobro en caso de ganar.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado presentando la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento de identidad

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia

Gracias a su dinámica simple, opciones de juego flexibles y un proceso claro para reclamar premios, el Super Astro Sol sigue posicionándose como una de las alternativas preferidas por los apostadores en Colombia.