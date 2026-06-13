Resultados Baloto y Revancha, sorteo sábado 13 de junio de 2026

El sorteo 2.669 de Baloto y Revancha, realizado este sábado, 13 de junio de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo.

Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del 13 de junio de 2026

Baloto

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para este sorteo fueron:



Balotas principales: 29 - 28 - 18 - 26 - 13.

Súper Balota (SB): 10.

Revancha

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron:



Balotas principales: 22 - 37 - 38 - 35 - 42.

Súper Balota (SB): 12.

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

