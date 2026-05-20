Resultados de loterías de la Cruz Roja, Huila, Tolima y Cundinamarca del martes 19 de mayo de 2026

El martes 19 de mayo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila, además de MiLoto. Al ser festivo el lunes, también jugaron las loterías de Cundinamarca y del Tolima. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El gran protagonista de la noche fue el número 5376 de la serie 019, correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4170

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este martes, 19 de mayo de 2026 es el: 2111 de la serie 177. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!

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Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 19 de mayo

El gran protagonista de la noche fue el número 6837 de la serie 187, correspondiente al premio mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

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Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4756)

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 19 de mayo de 2026, es el 6883 de la serie 016. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!

Resultado de MiLoto - 19 de mayo

El sorteo de MiLoto dio a conocer las balotas correspondientes al resultado oficial de la jornada. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 21 - 08 - 14 - 38 - 19. En esta ocasión, no se registraron ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado continúa en aumento para el próximo sorteo.