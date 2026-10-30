Resultados de MiLoto del jueves 29 de octubre de 2026: consulte los números ganadores y el acumulado

Este jueves, 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo #632 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. Miles de colombianos jugaron con la ilusión de llevarse el premio mayor o meterse entre la lista de afortunados ganadores de las diferentes categorías.

Números ganadores de MiLoto (Sorteo #632)

Las balotas ganadoras para la jornada de este jueves fueron las siguientes: 05 - 08 - 14 - 23 - 37.

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Distribución de premios y afortunados

El sorteo dejó un gran total de 14.633 ganadores en todo el país y una bolsa repartida de $131.027.550 pesos:

5 aciertos: Para esta ocasión, la categoría principal no registró ningún ganador (0 personas), dejando el acumulado intacto.

Para esta ocasión, la categoría principal no registró ningún ganador (0 personas), dejando el acumulado intacto. 4 aciertos: Un total de 37 jugadores acertaron cuatro números, llevándose cada uno la suma de $759.500 pesos ($28.101.500 en total repartido).

Un total de 37 jugadores acertaron cuatro números, llevándose cada uno la suma de ($28.101.500 en total repartido). 3 aciertos: Un grupo de 1.239 personas le atinaron a tres balotas, obteniendo un premio individual de $39.950 pesos ($49.498.050 en total).

Un grupo de 1.239 personas le atinaron a tres balotas, obteniendo un premio individual de ($49.498.050 en total). 2 aciertos: Finalmente, 13.357 afortunados ganaron $4.000 pesos cada uno por lograr dos aciertos ($53.428.000 en total).

¡El acumulado de MiLoto sigue creciendo!

Al no haberse entregado el premio de los 5 aciertos, la bolsa mayor para el próximo sorteo se incrementó considerablemente. El nuevo acumulado de MiLoto asciende a $350 millones de pesos, un monto atractivo para quienes buscan probar su suerte en la siguiente fecha.



Recuerde verificar muy bien su boleto físico o digital antes de reclamar su premio en los puntos autorizados. ¡Mucha suerte para la próxima jugada!