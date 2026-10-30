Resultados de MiLoto del jueves 29 de octubre de 2026: consulte los números ganadores y el acumulado

Este jueves, 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo #632 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. Miles de colombianos jugaron con la ilusión de llevarse el premio mayor o meterse entre la lista de afortunados ganadores de las diferentes categorías.
Números ganadores de MiLoto (Sorteo #632)
Las balotas ganadoras para la jornada de este jueves fueron las siguientes: 05 - 08 - 14 - 23 - 37.
Publicidad
Distribución de premios y afortunados
El sorteo dejó un gran total de 14.633 ganadores en todo el país y una bolsa repartida de $131.027.550 pesos:
- 5 aciertos: Para esta ocasión, la categoría principal no registró ningún ganador (0 personas), dejando el acumulado intacto.
- 4 aciertos: Un total de 37 jugadores acertaron cuatro números, llevándose cada uno la suma de $759.500 pesos ($28.101.500 en total repartido).
- 3 aciertos: Un grupo de 1.239 personas le atinaron a tres balotas, obteniendo un premio individual de $39.950 pesos ($49.498.050 en total).
- 2 aciertos: Finalmente, 13.357 afortunados ganaron $4.000 pesos cada uno por lograr dos aciertos ($53.428.000 en total).
¡El acumulado de MiLoto sigue creciendo!
Al no haberse entregado el premio de los 5 aciertos, la bolsa mayor para el próximo sorteo se incrementó considerablemente. El nuevo acumulado de MiLoto asciende a $350 millones de pesos, un monto atractivo para quienes buscan probar su suerte en la siguiente fecha.
Recuerde verificar muy bien su boleto físico o digital antes de reclamar su premio en los puntos autorizados. ¡Mucha suerte para la próxima jugada!