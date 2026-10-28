Resultados de MiLoto del martes 27 de octubre de 2026: consulte números ganadores y plan de premios

Este martes, 27 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 631 de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares de Colombia operado por el Operador Nacional de Juegos. Miles de ciudadanos estuvieron atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse la millonaria acumulada.

Si usted compró su tiquete para este sorteo, revise a continuación los resultados oficiales, las balotas sorteadas y el valor total de la premiación.

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Números ganadores de MiLoto (Sorteo #631)

La combinación ganadora que arrué la suerte en el sorteo de este martes por la noche corresponde a las siguientes balotas:



14 - 19 - 21 - 23 - 34

Reparto de premios y ganadores

De acuerdo con el reporte oficial del sorteo, la jornada dejó un total de 11.631 ganadores, con una premiación total de $102.946.650. El desglose por categorías quedó de la siguiente manera:



5 aciertos: 0 ganadores (Premio total: $0)

0 ganadores (Premio total: $0) 4 aciertos: 35 ganadores, cada uno recibe $625.850 (Premio total del nivel: $21.904.750)

35 ganadores, cada uno recibe (Premio total del nivel: $21.904.750) 3 aciertos: 986 ganadores, cada uno recibe $39.150 (Premio total del nivel: $38.601.900)

986 ganadores, cada uno recibe (Premio total del nivel: $38.601.900) 2 aciertos: 10.610 ganadores, cada uno recibe $4.000 (Premio total del nivel: $42.440.000)

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

Al no registrarse un afortunado que se quedara con el premio mayor de los 5 aciertos principales durante esta noche, el acumulado incrementa su cifra para la próxima edición.



Para el siguiente sorteo de MiLoto, el nuevo acumulado asciende a $300 millones de pesos, invitando nuevamente a los colombianos a tentar a la suerte apostando por solo $4.000 en los puntos autorizados de redes como Su Red y SuperGIROS.