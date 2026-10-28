En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Cúcuta
Pasaportes
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados de MiLoto del martes 27 de octubre de 2026: consulte números ganadores y plan de premios

Resultados de MiLoto del martes 27 de octubre de 2026: consulte números ganadores y plan de premios

El sorteo número 631 de MiLoto dejó miles de ganadores en todo el país. Revise aquí la combinación ganadora y cómo quedó el nuevo acumulado millonario.

Logo de MiLoto by Baloto sobre fondo azul con balotas numeradas 7, 14, 23 y 36 y un tómbola al fondo
Imagen del logo de MiLoto
Foto: Elaboración Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Este martes, 27 de octubre de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 631 de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares de Colombia operado por el Operador Nacional de Juegos. Miles de ciudadanos estuvieron atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse la millonaria acumulada.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Si usted compró su tiquete para este sorteo, revise a continuación los resultados oficiales, las balotas sorteadas y el valor total de la premiación.

Últimas noticias

Logo de Lotería del Huila.jpg
Juegos de azar

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

Logo de Lotería de la Cruz Roja.jpg
Juegos de azar

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

Publicidad

Números ganadores de MiLoto (Sorteo #631)

La combinación ganadora que arrué la suerte en el sorteo de este martes por la noche corresponde a las siguientes balotas:

  • 14 - 19 - 21 - 23 - 34
Resultado de MiLoto - 27 de octubre.png

Reparto de premios y ganadores

De acuerdo con el reporte oficial del sorteo, la jornada dejó un total de 11.631 ganadores, con una premiación total de $102.946.650. El desglose por categorías quedó de la siguiente manera:

  • 5 aciertos: 0 ganadores (Premio total: $0)
  • 4 aciertos: 35 ganadores, cada uno recibe $625.850 (Premio total del nivel: $21.904.750)
  • 3 aciertos: 986 ganadores, cada uno recibe $39.150 (Premio total del nivel: $38.601.900)
  • 2 aciertos: 10.610 ganadores, cada uno recibe $4.000 (Premio total del nivel: $42.440.000)

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

Al no registrarse un afortunado que se quedara con el premio mayor de los 5 aciertos principales durante esta noche, el acumulado incrementa su cifra para la próxima edición.

Para el siguiente sorteo de MiLoto, el nuevo acumulado asciende a $300 millones de pesos, invitando nuevamente a los colombianos a tentar a la suerte apostando por solo $4.000 en los puntos autorizados de redes como Su Red y SuperGIROS.

Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Publicidad

Publicidad

Publicidad