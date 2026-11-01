Sinuano Día: resultado del último sorteo hoy domingo 1 de noviembre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar populares en la región Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar en las modalidades que lo requieren, deben acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, según el resultado del sorteo.

¿Cuál fue el número ganador de Sinuano Día hoy, domingo 1 de noviembre de 2026?

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El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 1 de noviembre de 2026 es xxxx, con la serie xxx. Revise su tiquete y consulte con el vendedor para verificar si obtuvo un premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

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Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras requeridas.

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¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. El resultado puede consultarse después de esa hora.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

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El chance ofrece distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado del sorteo.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

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Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. Para iniciar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Según el valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe presentar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: también se debe entregar una certificación bancaria expedida durante los últimos 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Antes de reclamar el premio, se recomienda verificar los requisitos correspondientes al monto obtenido.