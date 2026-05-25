Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana. Este sorteo tiene gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde diariamente miles de personas prueban suerte con diferentes modalidades de apuesta.

Número ganador de Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 25 de mayo de 2026 es el 5846. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: 5846

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 846

la quinta: 2



Resultado Sinuano Día 25 de mayo Blu Radio

A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde.

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Los jugadores pueden apostar desde $500 y hasta $25.000, escogiendo números que deben coincidir en el mismo orden del resultado oficial para acceder a los premios. Además, desde 2025 se incluyó una “quinta balota” o número adicional, opción que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.

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Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.

Entre los requisitos principales están:

Presentar el tiquete original diligenciado correctamente y sin tachones.

Llevar el documento de identidad original.

Presentar una fotocopia legible de la cédula.

En premios menores a 48 UVT solo se exigen estos documentos. Para premios entre 48 y 181 UVT también se debe diligenciar el formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.

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Si el premio supera las 182 UVT, además de los documentos anteriores, el ganador deberá presentar una certificación bancaria reciente, expedida con máximo 30 días de antelación y a nombre de quien registró el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.