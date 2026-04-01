Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 1 de abril de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la región Caribe, gracias a su frecuencia diaria y a la rápida publicación de resultados. Esta dinámica permite a los apostadores conocer en pocas horas si su número resultó ganador, lo que ha contribuido a sostener su popularidad.



Número ganador del Sinuano Día hoy, miércoles 1 abril de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 1 abril de 2026 es el 6299 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 6299

Dos últimas cifras: 99

Tres últimas cifras: 299

La quinta: 3

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 1 abril de 2026 es el 6299 - 3.

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.

Minutos después de realizado el sorteo, los resultados oficiales se difunden a través de canales autorizados y puntos de venta, facilitando una verificación ágil para los participantes.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

El juego ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintos niveles de riesgo y preferencias. El monto del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.



Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten participar tanto a quienes buscan premios más altos como a quienes prefieren apuestas más sencillas con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar documentos y cumplir condiciones que varían según el valor obtenido.

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para el cobro de premios, el Sinuano Día continúa posicionándose como una de las alternativas más seguidas por los apostadores en la región Caribe.