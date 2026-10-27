Sinuano Noche: resultado del sorteo hoy martes 27 de octubre de 2026

El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta y cuenta con la opción de la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta alternativa amplía las posibilidades para quienes siguen diariamente los resultados de este chance.

Número ganador del Sinuano Noche hoy, martes 27 de octubre de 2026

El resultado del Sinuano Noche de este martes 27 de octubre de 2026 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados deben verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales. Además, se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar la validación de la apuesta en caso de obtener un premio.

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¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota del Sinuano Noche es una cifra adicional que acompaña al número principal del sorteo. Esta opción fue incorporada durante 2025 y amplió las alternativas disponibles para los participantes.

De acuerdo con las condiciones establecidas para el juego, la quinta balota puede permitir el acceso a premios complementarios cuando se cumplen los requisitos correspondientes a la apuesta.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sorteos todos los días. Según la información suministrada, los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas con montos que van desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del valor apostado.

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Una vez finalizado el sorteo, se recomienda consultar los canales oficiales del operador para conocer la combinación ganadora.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El Sinuano Noche cuenta con diferentes modalidades, que varían de acuerdo con la cantidad de cifras que se busca acertar y las condiciones establecidas para cada apuesta.



Cuatro cifras directo o superpleno : consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: e xige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden anunciado.

xige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden anunciado. Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

permite ganar al acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

Las condiciones y valores de pago dependen de la modalidad seleccionada y de las reglas vigentes del juego.

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¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por el operador para verificar el tiquete y completar el proceso de cobro. Los requisitos pueden variar según el valor del premio.

Documentos obligatorios

Para realizar la reclamación se requiere:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT : requieren la documentación básica establecida por el operador.

: requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios.

exigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios. Premios superiores a 182 UVT: requieren la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Antes de iniciar el proceso de reclamación, los ganadores deben confirmar con el operador los requisitos y procedimientos vigentes para recibir el pago.

Con sus distintas modalidades de apuesta, sorteos diarios y la alternativa de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa entre los juegos de azar consultados por participantes de la región Caribe y otras zonas de Colombia.