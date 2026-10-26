Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 26 de octubre de 2026

El Sinuano Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta y cuenta con la opción de la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal. Estas alternativas mantienen el interés de los jugadores que siguen los resultados de este chance.

Número ganador del Sinuano Noche hoy, lunes 26 de octubre de 2026

El resultado del Sinuano Noche de este lunes 26 de octubre de 2026 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los resultados deben consultarse en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales. Se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar la validación de la apuesta en caso de resultar ganador.

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¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña al resultado principal del sorteo. Esta alternativa, incorporada durante 2025, amplía las opciones de participación y permite acceder a premios complementarios cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

Su incorporación ha sumado una opción más a las modalidades disponibles para los participantes habituales del Sinuano Noche.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sus sorteos todos los días. Según la información suministrada, los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los apostadores pueden participar con montos desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor de la apuesta.

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Para conocer la combinación ganadora, se recomienda consultar los canales oficiales del operador una vez finalizada la jornada.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El juego cuenta con varias alternativas, según la cantidad de cifras que el participante quiera acertar y las condiciones de cada modalidad.



Cuatro cifras directo o superpleno: e xige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

xige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. T res cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden anunciado.

requiere acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden anunciado. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

premia el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

Las condiciones de pago dependen de la modalidad seleccionada y de las reglas vigentes del juego.

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¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador para verificar el tiquete y completar el proceso de cobro. Los requisitos adicionales dependen del monto del premio.

Documentos obligatorios

Para reclamar un premio, se requiere:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica establecida por el operador.

requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: e xigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios.

xigen diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado, además de presentar los documentos obligatorios. Premios superiores a 182 UVT: requieren la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Antes de iniciar la reclamación, los ganadores deben confirmar con el operador los requisitos y procedimientos vigentes para recibir el pago.

Con sus diferentes modalidades de apuesta, sorteos diarios y la alternativa de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa entre los juegos de azar consultados por participantes de la región Caribe y otras zonas de Colombia.