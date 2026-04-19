Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 19 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana, gracias a su frecuencia diaria y a la expectativa constante de miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora. En la jornada del sábado 18 de abril de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador: 6768

6768 Dos últimas cifras: 68

68 Tres últimas cifras: 768

768 Quinta: 4

Estos datos corresponden al resultado válido del sorteo y son los únicos que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar premios.



Hora del sorteo Sinuano Noche

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro del mercado de apuestas en Colombia.

Habitualmente, los resultados se publican después de las 10:30 p. m., momento en el que aumenta significativamente la consulta por parte de los usuarios.



Cómo jugar Sinuano Noche en Colombia

Participar en este chance es sencillo. Cada jugador debe elegir un número y definir la modalidad de apuesta según su preferencia.

El valor de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y explica su creciente popularidad.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias alternativas para apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

acierto de las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acierto en cualquier posición

acierto en cualquier posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto del último dígito

Esta variedad permite a los jugadores ajustar su nivel de riesgo y las posibilidades de ganancia.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea de forma legal

El acceso digital ha ampliado las opciones para participar. Actualmente, los usuarios pueden jugar en plataformas autorizadas por Coljuegos, siguiendo estos pasos:



Registro en un operador legal

Validación de identidad

Recarga de saldo (PSE, transferencias o billeteras digitales)

Selección del número y modalidad

Confirmación de la apuesta

Este sistema garantiza una experiencia segura y regulada desde cualquier lugar del país.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, es necesario cumplir con ciertos requisitos:



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estas condiciones asegura un proceso de pago adecuado.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes:



18 de abril de 2026: 6768 - 4

6768 - 4 17 de abril de 2026: 4752 - 7

4752 - 7 16 de abril de 2026: 1049 - 1

1049 - 1 15 de abril de 2026: 8024 - 0

El seguimiento de estos resultados permite a los jugadores analizar tendencias y tomar decisiones informadas al momento de apostar.