Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Cada noche, miles de apostadores siguen atentos el sorteo con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y llevarse importantes premios.

Número ganador de Sinuano Noche

El número ganador del chance Sinuano Noche de este jueves 21 de mayo de 2026 fue el XXXX. La entidad recomienda a los jugadores verificar el resultado únicamente con el tiquete original y en puntos de venta autorizados.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo incorporó la modalidad de “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las posibilidades de ganar al combinar aciertos con otras cifras del resultado oficial.

¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m.

Los apostadores pueden jugar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor de la apuesta. Además, existen diferentes formas de ganar según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparecen.



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

El chance ofrece varias modalidades de apuesta para los jugadores:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras : acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras exactas.

: acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de reclamación del chance Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen algunos requisitos obligatorios para todos los premios:



Presentar el tiquete original diligenciado y sin tachones.

Llevar el documento de identidad original.

Presentar una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

