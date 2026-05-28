Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar alguna de las modalidades disponibles y quedarse con un premio.

Número ganador de Sinuano Noche del 28 de mayo de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado el jueves 28 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue: 0947 - 2.



Dos últimas cifras: 47

Tres últimas cifras: 947

La quinta: 2

Los apostadores pueden verificar sus resultados utilizando el tiquete original y comparando las cifras con la información oficial publicada por la entidad autorizada.



Quinta balota en Sinuano Noche: una opción adicional para ganar

Desde 2025, Sinuano Noche incorporó la modalidad de quinta balota, también conocida como número adicional. Esta alternativa complementa el resultado principal del sorteo y permite acceder a premios extra cuando coincide con las cifras seleccionadas por el jugador.

La llegada de esta modalidad ha incrementado el interés de los apostadores, ya que amplía las posibilidades de combinación y brinda nuevas oportunidades de ganar en cada sorteo.

Publicidad

¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que cada participante desee jugar.

Publicidad

Modalidades de apuesta de Sinuano Noche

Sinuano Noche ofrece diferentes opciones de juego para los apostadores:



Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierte las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial.

gana quien acierte las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: premia acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

premia acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: permite ganar si las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

permite ganar si las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden. Dos cifras o pata: la apuesta se centra en las dos últimas cifras del resultado.

la apuesta se centra en las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: premia a quienes acierten únicamente la última cifra del número ganador.

Requisitos para reclamar premios de Sinuano Noche

El proceso para cobrar premios depende del valor ganado, aunque todos los jugadores deben presentar una documentación básica.

Documentos necesarios

Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Para estos premios únicamente se requiere presentar la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días.