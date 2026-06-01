Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El Chance Sinuano Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Cada día, miles de personas consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar las combinaciones ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional sorteo.

Número ganador del Sinuano Noche del 1 de junio de 2026

Según el resultado oficial del sorteo realizado el lunes 1 de junio de 2026, la combinación ganadora fue:

Los detalles del sorteo fueron los siguientes:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

El Sinuano Noche mantiene una gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, donde miles de apostadores participan diariamente. Para confirmar si una apuesta resultó ganadora, es importante comparar los números registrados en el tiquete original con los resultados oficiales publicados por el operador autorizado.

La quinta balota sigue ganando protagonismo

Una de las principales innovaciones incorporadas al Chance Sinuano durante 2025 fue la inclusión de la denominada quinta balota o número adicional. Esta cifra complementa el resultado principal y ofrece nuevas oportunidades de ganar premios adicionales a quienes logren acertarla.



La llegada de esta modalidad ha despertado un mayor interés entre los jugadores habituales, ya que amplía las opciones de combinación y aumenta las posibilidades de obtener ganancias en cada sorteo.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 de la noche.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que deseen invertir.

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Modalidades de apuesta del Chance Sinuano Noche

El juego cuenta con diferentes alternativas para adaptarse a las preferencias de cada participante:

Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

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Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número sorteado en el orden exacto.

Combinado de tres cifras

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial, independientemente del orden.

Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña

Premia a quienes logran acertar únicamente la última cifra del resultado sorteado.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar los premios depende del valor ganado, aunque todos los beneficiarios deben presentar una documentación básica para iniciar el trámite.

Documentos obligatorios

Para cobrar cualquier premio se requiere:

Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT

Solo es necesario presentar la documentación básica exigida por el operador.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

Se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días, requisito indispensable para completar el proceso de pago.

Un juego que sigue creciendo en popularidad

Gracias a sus sorteos diarios, sus múltiples modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Chance Sinuano Noche continúa siendo una de las opciones preferidas por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Cada noche, miles de jugadores siguen atentos a los resultados con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.