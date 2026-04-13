Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. Su dinámica diaria mantiene la atención de miles de jugadores que revisan constantemente los resultados oficiales con la esperanza de acertar la combinación ganadora. Este juego tiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde goza de gran popularidad.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 13 de abril de 2026

En el sorteo más reciente del Sinuano Noche, realizado el 13 de abril de 2026, el resultado oficial fue



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos resultados corresponden al sorteo oficial y son los únicos válidos para la verificación de premios.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una alternativa constante para los aficionados a los juegos de azar. Generalmente, los resultados oficiales se conocen después de las 10:30 p. m., momento en el que se registra un alto flujo de consultas por parte de los apostadores.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

La mecánica del juego es sencilla y accesible. Para participar, cada persona debe elegir un número y definir la modalidad de apuesta que prefiera.

El valor de las apuestas suele oscilar entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de jugadores con distintos presupuestos. Esta facilidad ha sido clave en su posicionamiento dentro del mercado de chance en Colombia.



Modalidades de apuesta

El Sinuano Noche ofrece varias formas de jugar, adaptándose a diferentes estrategias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto

acertar el número exacto en el orden correcto Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto

acertar las tres últimas cifras en orden exacto Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición

acertar esas cifras en cualquier posición Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras

acertar las dos últimas cifras Una cifra o uña: acertar el último dígito

Esta variedad amplía las opciones y hace más flexible la experiencia de juego.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

Gracias a las plataformas digitales, ahora es posible jugar Sinuano Noche en línea de forma segura, siempre que se utilicen operadores autorizados por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.

El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en una plataforma oficial Validar la identidad del usuario Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales Elegir el número, la modalidad y el sorteo Confirmar la apuesta y conservar el comprobante

Este sistema facilita el acceso al juego desde cualquier lugar del país.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, es necesario cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos.



Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Condiciones según el monto ganado:

Menores a 48 UVT: solo documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:



12 de abril de 2026: 6324 - 9.

10 de abril de 2026: 2290

9 de abril de 2026: 2995 - 9

El seguimiento constante de los resultados permite a los jugadores analizar tendencias y mantenerse informados sobre este popular juego de azar en Colombia.