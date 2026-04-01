Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada noche, miles de personas revisan el resultado oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y quedarse con alguno de los premios disponibles.



Resultado oficial del Sinuano Noche del 1 de abril de 2026

En el sorteo realizado el miércoles, 1 de abril de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 6895 - 4.



Número ganador: 6895.

Dos últimas cifras: 95.

Tres últimas cifras: 895.

Quinta: 4.

Este corresponde al resultado más reciente reportado para este sorteo y es el dato principal que deben verificar quienes jugaron esa noche.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una de las alternativas más constantes dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia.

Por lo general, el resultado oficial se conoce después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Por eso, a esa hora suele concentrarse la mayor consulta de jugadores que buscan confirmar si su apuesta salió favorecida.

Cómo se juega el chance Sinuano Noche

Una de las razones por las que este sorteo mantiene tanta popularidad es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Esto permite que cada jugador participe según su presupuesto, estrategia o nivel de riesgo.



En la mayoría de los casos, las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para distintos públicos.

Opciones de apuesta más comunes

Estas son algunas de las modalidades más utilizadas en el chance Sinuano Noche:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras.

acertar exactamente las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición.

acertar esas cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata: a certar las dos últimas cifras en orden.

certar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: acertar únicamente el último dígito.

Cada una de estas modalidades ofrece distintas probabilidades de acierto y también diferentes niveles de premio.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Con el crecimiento de las plataformas digitales, el chance Sinuano Noche también puede jugarse por internet a través de operadores autorizados en Colombia. Estas plataformas están reguladas por Coljuegos, lo que brinda mayor respaldo y seguridad al usuario.



Pasos para jugar en línea

Para apostar de manera digital, normalmente se debe seguir este proceso:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo por medios como PSE, transferencias o billeteras digitales. Elegir el número, la modalidad de apuesta y el sorteo. Confirmar la jugada y guardar el comprobante.

Esta opción se ha vuelto cada vez más frecuente por la facilidad que ofrece para jugar sin salir de casa.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Quienes resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para reclamar su premio de manera correcta.



Documentos básicos

Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad junto con su copia.

Según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se exige la documentación básica.

solo se exige la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT. Premios desde 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Tener esta documentación lista puede agilizar el proceso de validación y pago.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Para quienes siguen este sorteo de forma frecuente, estos fueron algunos de los resultados más recientes del chance Sinuano Noche:



31 de marzo de 2026: 9893 - 2.

9893 - 2. 30 de marzo de 2026: 8346 - 7

8346 - 7 29 de marzo de 2026: 6726 - 7

6726 - 7 28 de marzo de 2026: 6871 - 1

6871 - 1 27 de marzo de 2026: 4190 - 6

Consultar este historial puede ser útil para quienes llevan seguimiento de las cifras que han salido en los últimos días.



Recomendación final para los jugadores

Aunque el chance Sinuano Noche sigue siendo uno de los sorteos más seguidos del Caribe colombiano, siempre es recomendable verificar el resultado en canales oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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Además, conservar el comprobante de la apuesta en buen estado es clave, ya que este documento será indispensable para iniciar el proceso de validación y pago.