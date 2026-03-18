Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 18 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los aficionados a los juegos de azar en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de jugadores revisan cada noche el resultado oficial con la expectativa de que su número elegido coincida con la combinación ganadora.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 17 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes 17 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue:



Detalle del resultado

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos datos corresponden a la combinación oficial utilizada para validar todas las apuestas realizadas durante esta jornada.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una opción permanente para los apostadores. El sorteo se realiza en horario nocturno y su resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión.

A partir de ese momento, los jugadores pueden consultar el número ganador y verificar si obtuvieron algún premio, por lo que conocer este horario es clave para quienes participan de forma frecuente.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Una de las razones de su popularidad es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, que permiten ajustar el juego según el presupuesto y el nivel de riesgo de cada jugador. Las apuestas suelen oscilar entre $500 y $25.000, facilitando la participación tanto de jugadores ocasionales como habituales.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana si el número coincide exactamente en el mismo orden.

se gana si el número coincide exactamente en el mismo orden. Combinado cuatro cifras: premio por acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

premio por acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: coincidir con las tres cifras en cualquier posición.

coincidir con las tres cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden.

acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito.

Gracias a estas opciones, cada jugador puede definir su propia estrategia de juego.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas en Colombia y reguladas por Coljuegos, lo que permite participar sin necesidad de acudir a un punto físico.

El proceso general incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales. Elegir el sorteo, el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Este sistema ha facilitado el acceso al juego para miles de usuarios en todo el país.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para reclamar su premio:



Presentar el tiquete original sin alteraciones.

Entregar el documento de identidad original y copia.

Dependiendo del valor del premio, se pueden solicitar documentos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentación básica.

documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

diligenciar el Formato SIPLAFT. Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



17 de marzo de 2026: 1729 - 6

1729 - 6 16 de marzo de 2026: 9802 – 7

9802 – 7 15 de marzo de 2026: 8492 – 1

8492 – 1 14 de marzo de 2026: 5621 – 5

Estos números corresponden a los resultados oficiales publicados en las últimas jornadas, información clave para quienes siguen de cerca este popular juego de azar en Colombia.